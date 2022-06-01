Для вступления в НАТО нужны крепкие нервы – МИД Финляндии

Авиакомпании РФ с января по апрель перевезли внутри России более 19,8 миллионов пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ.

Для вступления в НАТО нужны крепкие нервы, считает глава МИД Финляндии.

Россия уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов – МО РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.