Российские войска уничтожили украинскую батарею, оснащенную зарубежными гаубицами

Российские войска уничтожили украинскую батарею, оснащенную иностранными гаубицами, а также два склада боеприпасов.

Кроме того, российские ПВО сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.