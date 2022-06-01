СК РФ расследует уголовные дела в отношении более 70 наемников на Украине

Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении более 70 наемников, которые участвовали в боевых действиях на Украине, сообщил Александр Бастрыкин.

Речь идет о гражданах США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

Еще пять уголовных дел СК РФ возбудил в отношении украинских военнослужащих. Их обвиняют в обстреле ДНР и ЛНР. В результате этих ударов в ДНР погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок, еще 28 человек получили ранения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.