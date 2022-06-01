Госсекретарь США заявил, что Украина не будет использовать американские РСЗО против РФ

США доверяют обещаниям Киева не наносить удары по России американскими РСЗО. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, ранен один человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

"Москино" принимает заявки на гранты для кинопроизводителей, которые снимают фильмы и сериалы в нежилом фонде столицы.