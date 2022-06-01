Спецоперация РФ на Украине будет длиться до достижения всех целей – Медведев

Российская спецоперация на Украине будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В парке "Зарядье" в Большом фестивале школ искусств принимают участие более 1,5 тысячи детей.

Более 200 тысяч москвичей уже проголосовали за название площади у посольства США.