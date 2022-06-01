НАТО как структура не намерена переходить к оказанию военной помощи Украине – постпред США

НАТО как структура не намерена переходить к оказанию военной помощи Украине. Об этом заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд.

Путин и Эрдоган договорились, что Турция поможет в разминировании портов Украины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Красочный забег на пять километров после двухлетнего перерыва вновь стартует в Москве 5 июня. Об этом рассказали в пресс-службе "Бегового сообщества".