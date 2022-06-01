Российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 – МО РФ

Российские комплексы ПВО за сутки сбили истребитель Су-25, вертолет, а также семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.