Эксперт рассказал об оружии, которое поставляет ФРГ для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что уничтожили украинскую батарею, оснащенную иностранными гаубицами, и два склада боеприпасов. Еще ПВО России сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ.

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал об оружии, которое поставляет ФРГ для ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.