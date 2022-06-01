Российская ПВО сбила украинский истребитель, вертолет и 7 дронов

Российская ПВО сбила украинский истребитель, вертолет и семь дронов. Об этом заявили в МО РФ.

Более шести миллионов вопросов решили москвичи с помощью портала "Наш город".

Около тысячи школьных лагерей будут работать летом в Подмосковье, сообщило министерство образования региона.