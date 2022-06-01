Польша переходит к захвату земель на западе Украины – Патрушев

Варшава уже готова принять Украину в Евросоюз, но только как одно из своих воеводств. Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он привел новые разведданные, которые позволяют такое предполагать. Особенно на фоне визита президента Анджей Дуды в Киев и заявлениям о стирании границ Украины и Польши.

По мнению Патрушева, так называемые западные партнеры киевского режима не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

