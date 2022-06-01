Из освобожденного порта Мариуполя вышел первый сухогруз

Первый сухогруз вышел из Мариуполя после восстановления работы порта. Он доставит тонны металлопроката в Ростов-на-Дону. На очереди уже стоит следующее судно.

Гавань пришлось разминировать и освободить от затопленных кораблей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

