США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

Новый пакет военной помощи пообещали Киеву в Белом доме. В него войдут ракетные системы HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные станции, комплексы Javelin, вертолеты и автомобили. Всего примерно на 700 миллионов долларов. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил чиновник из американской администрации. Особый интерес вызывают современные ракетные системы. Якобы их поставляют, чтобы укрепить обороноспособность Украины и усилить ее позиции за столом переговоров с Москвой. Боеприпасы позволяют поражать цели на расстоянии до 80 километров, но Киев якобы пообещал не бить по российской территории. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Президент США назвал цели своей страны в конфликте на Украине. В своей статье в The New York Times Джо Байден заявил, что хотел бы видеть страну демократической, независимой и способной защититься от нового нападения. Поэтому весь свободный мир, как написал президент, оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую поддержку. В то же время The New York Times сообщает, что Соединенные Штаты не поддерживают идею конфисковать замороженные активы Банка России. Подобные меры, которые предлагают в Европе, могут подорвать репутацию Штатов. И тогда Центробанки других стран переориентируют свои активы из долларов в другие валюты.

Что касается Украины, то она пока не получит даже статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита в Брюсселе. По словам премьера, идею не поддерживают все крупные страны Евросоюза. Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала специальной военной операции. Владимир Зеленский уже передал анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата. При этом некоторые страны сразу заявляли, что процесс вступления может занять много времени. Так, в МИД Франции говорили о 15–20 годах.