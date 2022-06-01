США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

06:15
Новый пакет военной помощи пообещали Киеву в Белом доме. В него войдут ракетные системы HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные станции, комплексы Javelin, вертолеты и автомобили. Всего примерно на 700 миллионов долларов. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил чиновник из американской администрации. Особый интерес вызывают современные ракетные системы. Якобы их поставляют, чтобы укрепить обороноспособность Украины и усилить ее позиции за столом переговоров с Москвой. Боеприпасы позволяют поражать цели на расстоянии до 80 километров, но Киев якобы пообещал не бить по российской территории. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
Президент США назвал цели своей страны в конфликте на Украине. В своей статье в The New York Times Джо Байден заявил, что хотел бы видеть страну демократической, независимой и способной защититься от нового нападения. Поэтому весь свободный мир, как написал президент, оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую поддержку. В то же время The New York Times сообщает, что Соединенные Штаты не поддерживают идею конфисковать замороженные активы Банка России. Подобные меры, которые предлагают в Европе, могут подорвать репутацию Штатов. И тогда Центробанки других стран переориентируют свои активы из долларов в другие валюты.
Что касается Украины, то она пока не получит даже статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита в Брюсселе. По словам премьера, идею не поддерживают все крупные страны Евросоюза. Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала специальной военной операции. Владимир Зеленский уже передал анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата. При этом некоторые страны сразу заявляли, что процесс вступления может занять много времени. Так, в МИД Франции говорили о 15–20 годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: