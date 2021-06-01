Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сменив на этом посту Андрея Метельского.

По словам Толстого, в скором времени будет представлена дальнейшая программа по работе. Он также сообщил, что партия планирует привлекать молодых, ярких и талантливых людей.

Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа. Также Московское городское региональное отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования в столице. Оргкомитет зарегистрировал 425 кандидатов.

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