Специальные ремонтные подразделения бесперебойно обслуживают военную технику в зоне СВО

Специальные ремонтные подразделения бесперебойно обслуживают и ремонтируют военную технику в зоне спецоперации. Специалисты батальона развернули пункты в полевых условиях. Ремонтируют все, от пистолета Макарова до тяжелых образцов вооружения.

К тому же военные изобретают и придумывают различные турели и пулеметные установки для более эффективного уничтожения воздушных целей. Также ремонтники делают специальные решетки для гусеничной техники. Военнослужащие трудятся в несколько смен, это позволяет выполнять необходимые работы круглосуточно.

Российские военнослужащие показали, как работает звуковещательный БТР против ВСУ. В зоне спецоперации российские бойцы применяют станции ЗС-88. Через них противнику транслируются призывы сложить оружие и, в частности, песня Олега Газманова "Вперед, Россия!".

Станция работает на базе БТР-80. У боевой машины есть два пулемета, однако военные уверяют, что главное их оружие – звуковещательные колокола.

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