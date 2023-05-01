Вооруженные силы Российской Федерации освободили Артемовск на 90 процентов. Об этом сообщили военные эксперты.

Российские войска продвигаются и на других направлениях. В настоящее время в полуразрушенных зданиях и населенных пунктах находятся полевые позиции Вооруженных сил Украины. По укрепрайонам, огневым точкам и бронетехнике украинской армии удары наносят экипажи танков Т-72б3м. Работают расчеты южного военного округа.

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