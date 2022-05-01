С территории "Азовстали" эвакуированы 80 человек – МО РФ

С территории "Азовстали" эвакуированы 80 человек, часть из них передана представителям Международного комитета красного креста и ООН.

СК возбудил дела по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области.

В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.