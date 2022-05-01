В МИД Дании и Швеции вызвали российских дипломатов. Там заявили, что разведывательный самолет нарушил границы.

Ограничения на вход и выход из метро возможны завтра вблизи мечетей из-за Ураза-байрама.

Спасатели на мотоциклах с 1 мая будут патрулировать все округа столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.