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01 апреля, 07:15

Политика

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

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С 1 апреля в России вступает в силу ряд значимых изменений, затрагивающих разные сферы жизни. Одним из важных шагов станет индексация социальных пенсий на 15%, что коснется более 4 миллионов граждан, включая людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Кроме того, вводятся новые ограничения на количество сим-карт, которыми могут владеть граждане, – не более 20. Этот закон направлен на борьбу с телефонными мошенниками. Также с 1 апреля стартует традиционный весенний призыв, который продлится до 15 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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