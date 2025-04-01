Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

С 1 апреля в России вступает в силу ряд значимых изменений, затрагивающих разные сферы жизни. Одним из важных шагов станет индексация социальных пенсий на 15%, что коснется более 4 миллионов граждан, включая людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Кроме того, вводятся новые ограничения на количество сим-карт, которыми могут владеть граждане, – не более 20. Этот закон направлен на борьбу с телефонными мошенниками. Также с 1 апреля стартует традиционный весенний призыв, который продлится до 15 июля.

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