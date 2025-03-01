Минобороны РФ указало на неспособность ВСУ восстанавливать потери мобилизацией

Отчаянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха, заявили в Минобороны России.

Данные за февраль подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

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