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01 марта, 13:15

Политика

СМИ: делегация Зеленского умоляла Трампа возобновить диалог после скандала в Белом доме

СМИ: делегация Зеленского умоляла Трампа возобновить диалог после скандала в Белом доме

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По сообщениям СМИ, присутствовавших на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, украинская делегация буквально "умоляла" о перезагрузке диалога, но ей было отказано. Американская сторона предложила вернуться к разговору, когда Зеленский будет готов к мирному урегулированию.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинский лидер попытался "изловчиться и не просто набить себе цену, а выдать историю, которую ему прописала предыдущая администрация Штатов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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