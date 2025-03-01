СМИ: делегация Зеленского умоляла Трампа возобновить диалог после скандала в Белом доме

По сообщениям СМИ, присутствовавших на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, украинская делегация буквально "умоляла" о перезагрузке диалога, но ей было отказано. Американская сторона предложила вернуться к разговору, когда Зеленский будет готов к мирному урегулированию.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинский лидер попытался "изловчиться и не просто набить себе цену, а выдать историю, которую ему прописала предыдущая администрация Штатов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24



