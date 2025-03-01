Новости мира: Трамп не даст Зеленскому гарантий безопасности до заключения мира

Президент США Дональд Трамп не намерен давать Украине никаких гарантий безопасности до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, американский лидер хочет сначала добиться мирной сделки, так как гарантировать безопасность мира можно только после его достижения. В настоящее время администрация США рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину, пишет газета The Washington Post.

Тем временем Папа Римский провел спокойную ночь после приступа бронхоспазма. Об этом сообщает служба печати святого престола. Пока понтифик будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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