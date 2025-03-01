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01 марта, 11:15

Политика

Рубио: Трамп – единственный, кто пытается остановить конфликт на Украине

Рубио: Трамп – единственный, кто пытается остановить конфликт на Украине

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Штатов Дональд Трамп единственный, кто активно пытается завершить конфликт на Украине.

Кроме того, глава МИД США заявил, что разговоры о трехсторонних переговорах РФ, Соединенных Штатов и Украины преждевременны.

Тем временем выставка о подвиге работников музеев Ленинграда в годы ВОВ откроется в Москве 18 марта.

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