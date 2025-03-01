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01 марта, 10:15

Политика

Госсекретарь США Рубио назвал встречу Зеленского и Трампа фиаско

Госсекретарь США Рубио назвал встречу Зеленского и Трампа фиаско

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Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую 28 февраля в Белом доме встречу президента Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского фиаско. Кроме того, Рубио призвал Зеленского принести извинения.

Также глава американского МИДа отметил, что Трамп будет стремиться к достижению соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, даже если вероятность этого составит 1%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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