Мировая пресса вышла с кричащими заголовками после переговоров Трампа и Зеленского

1 марта, на следующий день после переговоров президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, мировые СМИ запестрили кричащими заголовками. Ведущие издания писали: "Открытая вражда", "Дипломатическая катастрофа" и "Драка в баре".

Большинство СМИ сошлись во мнении, что провал диалога между Трампом и Зеленским может иметь серьезные последствия для Украины и отразиться на подписании мирного соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.