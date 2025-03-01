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01 марта, 10:15

Политика

Мировая пресса вышла с кричащими заголовками после переговоров Трампа и Зеленского

Мировая пресса вышла с кричащими заголовками после переговоров Трампа и Зеленского

США предприняли меры после срыва сделки с Украиной по редкоземельным металлам

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1 марта, на следующий день после переговоров президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, мировые СМИ запестрили кричащими заголовками. Ведущие издания писали: "Открытая вражда", "Дипломатическая катастрофа" и "Драка в баре".

Большинство СМИ сошлись во мнении, что провал диалога между Трампом и Зеленским может иметь серьезные последствия для Украины и отразиться на подписании мирного соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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