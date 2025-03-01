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01 марта, 10:15

Политика

Трамп сделал заявление для СМИ после эмоциональной беседы с Зеленским

Трамп сделал заявление для СМИ после эмоциональной беседы с Зеленским

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Подписание сделки между США и Украиной сорвалось из-за скандала в Белом доме

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Беседа Трампа и Зеленского в Белом доме прошла на повышенных тонах

После того как президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом, Дональд Трамп вышел к журналистам и сделал несколько заявлений. Лидер Штатов отметил, что Зеленский должен открыто заявить о желании заключить мир.

Кроме того, по мнению Трампа, украинский лидер имеет дело с очень сильным соперником в лице России, поэтому ему нужно подписать сделку по редкоземельным металлам, чтобы остановить войну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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