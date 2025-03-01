01 марта, 09:15Политика
Подписание сделки между США и Украиной сорвалось из-за скандала в Белом доме
Диалог президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским закончился скандалом. Заключение сделки по редкоземельным металлам было сорвано, так как Зеленский потребовал от Штатов гарантий безопасности и включения Украины в переговорный процесс.
В ходе обмена репликами на повышенных тонах Трамп заявил, что без Штатов военный конфликт на Украине закончился бы за две недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.