Подписание сделки между США и Украиной сорвалось из-за скандала в Белом доме

Диалог президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским закончился скандалом. Заключение сделки по редкоземельным металлам было сорвано, так как Зеленский потребовал от Штатов гарантий безопасности и включения Украины в переговорный процесс.

В ходе обмена репликами на повышенных тонах Трамп заявил, что без Штатов военный конфликт на Украине закончился бы за две недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.