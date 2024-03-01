Новости мира: тысячи человек перекрыли магистраль Каракаса во время акции против США

Тысячи человек перекрыли главную магистраль Каракаса во время акции против американского империализма. Ее провела правящая социалистическая партия Венесуэлы. Президент Николас Мадуро во время тура по стране заявил, что в планах США – вторжение на территорию государства, но венесуэльцы готовы дать отпор и заставить себя уважать.

13 тысяч человек пострадали, 40 человек погибли во время наводнения в Бразилии. Проливные дожди затопили около 80% территории одного из приграничных городов. Люди вынужденно пересели на лодки – уровень местной реки поднялся до 15 метров. Потоками воды разрушено порядка 20 мостов. Отмечается, что это крупнейшее стихийное бедствие за всю историю страны.

Двухэтажное промышленное здание провалилось в воронку в Сиднее. Огромная яма образовалась на месте строительства нового комплекса. Рабочих, которые находились в тоннеле, эвакуировали.

Китайские ученые впервые в мире клонировали тибетскую овцу. Донорами клеток стали три взрослых самца и самка. В результате родились два ягненка. Проект получился государственной важности. В Китае борются с вырождением этой породы крупного рогатого скота.