Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 11:30

Политика

Новости мира: тысячи человек перекрыли магистраль Каракаса во время акции против США

Новости мира: тысячи человек перекрыли магистраль Каракаса во время акции против США

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Собянин: послание Владимира Путина обозначило четкие направления развития Москвы

Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Тысячи человек перекрыли главную магистраль Каракаса во время акции против американского империализма. Ее провела правящая социалистическая партия Венесуэлы. Президент Николас Мадуро во время тура по стране заявил, что в планах США – вторжение на территорию государства, но венесуэльцы готовы дать отпор и заставить себя уважать.

13 тысяч человек пострадали, 40 человек погибли во время наводнения в Бразилии. Проливные дожди затопили около 80% территории одного из приграничных городов. Люди вынужденно пересели на лодки – уровень местной реки поднялся до 15 метров. Потоками воды разрушено порядка 20 мостов. Отмечается, что это крупнейшее стихийное бедствие за всю историю страны.

Двухэтажное промышленное здание провалилось в воронку в Сиднее. Огромная яма образовалась на месте строительства нового комплекса. Рабочих, которые находились в тоннеле, эвакуировали.

Китайские ученые впервые в мире клонировали тибетскую овцу. Донорами клеток стали три взрослых самца и самка. В результате родились два ягненка. Проект получился государственной важности. В Китае борются с вырождением этой породы крупного рогатого скота.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика