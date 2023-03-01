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01 марта, 18:15

Политика

Российские войска уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области

Российские войска уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области

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Российские войска уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области. Также известно, что ВСУ потеряли до 190 военных и лишились базы хранения топлива для морской пехоты на донецком направлении.

В течение суток российские военные ликвидировали два склада с боеприпасами. Отмечается, что ВСУ несут потери на купянском, херсонском и краснолиманском направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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