Российские войска уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области. Также известно, что ВСУ потеряли до 190 военных и лишились базы хранения топлива для морской пехоты на донецком направлении.

В течение суток российские военные ликвидировали два склада с боеприпасами. Отмечается, что ВСУ несут потери на купянском, херсонском и краснолиманском направлениях.

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