ВС РФ предотвратили попытки ВСУ устроить массированную атаку беспилотников в Крыму

Российские военные предотвратили попытки ВСУ устроить массированную атаку беспилотников на объекты Крыма. Они сбили 10 дронов. Еще 15 украинских беспилотников были уничтожены на территории ДНР, ЛНР и в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Известно, что в ДНР поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.