Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Политика

ВС РФ предотвратили попытки ВСУ устроить массированную атаку беспилотников в Крыму

ВС РФ предотвратили попытки ВСУ устроить массированную атаку беспилотников в Крыму

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Минобороны РФ показало работу "Бумерангов" в зоне СВО

Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Бойцы российского батальона "Крым" с боем вырвались из засады ВСУ в Запорожской области

В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов"

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

Штурмовики группы "Вагнер" уничтожили БМП ВСУ в южных кварталах Артемовска

В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие

Российские военные предотвратили попытки ВСУ устроить массированную атаку беспилотников на объекты Крыма. Они сбили 10 дронов. Еще 15 украинских беспилотников были уничтожены на территории ДНР, ЛНР и в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Известно, что в ДНР поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика