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Политика

Бойцы российского батальона "Крым" с боем вырвались из засады ВСУ в Запорожской области

Бойцы российского батальона "Крым" с боем вырвались из засады ВСУ в Запорожской области

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Бойцы российского батальона "Крым" с боем вырвались из украинской засады и спасли из-под обстрела женщину. Все это попало на экшн-камеру, установленную на каске одного из солдат.

Штурмовики рассказали, что все случилось в середине января у села Каменское в Запорожской области. Во время продвижения бойцы заметили противника, затем началась стрельба, где российские военные заняли оборону. Во время отхода они обнаружили местную жительницу, которая подорвалась на мине. Раненую женщину бойцы на руках вынесли к своей машине. Чтобы освободить место, из салона выбросили запасы своих сухпайков, а после женщину доставили в госпиталь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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