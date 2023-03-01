В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). С вопросом к представителю Пентагона обратились в конгрессе, где обсуждалась поддержка ВСУ.

Там хотели узнать, как вышло, что США финансируют нацистское формирование. В Минобороны США ответили, что не обладают информацией, чем вооружены террористы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.