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Политика

В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов"

В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов"

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В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). С вопросом к представителю Пентагона обратились в конгрессе, где обсуждалась поддержка ВСУ.

Там хотели узнать, как вышло, что США финансируют нацистское формирование. В Минобороны США ответили, что не обладают информацией, чем вооружены террористы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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