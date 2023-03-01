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Политика

В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие

В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие

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В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие. Отказаться от бесплатной помощи киевскому режиму предложила помощник министра обороны США Селест Уолландер, выступая в палате представителей. Ее поддержал конгрессмен Майк Гарсия.

Республиканец от штата Калифорния подчеркнул, что для граждан США будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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