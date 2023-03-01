В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие. Отказаться от бесплатной помощи киевскому режиму предложила помощник министра обороны США Селест Уолландер, выступая в палате представителей. Ее поддержал конгрессмен Майк Гарсия.

Республиканец от штата Калифорния подчеркнул, что для граждан США будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.