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07:15

Политика

США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны

США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны

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США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить впоследствии Россию. Так, в Минобороны РФ рассказали о доставке в Краматорск секретных грузов.

В ведомстве полагают, что это психотропное вещество BZ. Его американцы широко применяли во время войны во Вьетнаме. Что известно об этом веществе? Как оно действует на человека? И каким способом его собираются применить в зоне СВО?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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