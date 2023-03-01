США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны

США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить впоследствии Россию. Так, в Минобороны РФ рассказали о доставке в Краматорск секретных грузов.

В ведомстве полагают, что это психотропное вещество BZ. Его американцы широко применяли во время войны во Вьетнаме. Что известно об этом веществе? Как оно действует на человека? И каким способом его собираются применить в зоне СВО?

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