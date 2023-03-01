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ВС РФ за сутки ликвидировали около 350 бойцов ВСУ на донецком направлении

ВС РФ за сутки ликвидировали около 350 бойцов ВСУ на донецком направлении

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Российские войска усиливают натиск на донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки "Южная" применяют тяжелые огнеметные системы. За сутки там уничтожено около 350 украинских солдат и офицеров, бронетехника и несколько гаубиц.

На других направлениях бойцы РФ успешно отбивают контратаки противника. Поражены боевые машины пехоты, гаубица "Акация". Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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