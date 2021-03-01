Петр Толстой: у России осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы

Россия должна быть готова к выходу из ПАСЕ. Об этом заявил Петр Толстой на круглом столе в Совете Федерации. Глава российской делегации в ПАСЕ пояснил, что у нашей страны осталось крайне мало почвы для сотрудничества с Советом Европы.

По словам Толстого, там не поддерживают никакие объединительные темы, которые предлагают наши делегаты. При этом от России требуют только подчинения.

Толстой не исключил вероятность запуска трехсторонней процедуры для исключения России из Совета Европы. А потому призвал участников круглого стола подумать о том, как формировать те или иные органы, которые придут на смену. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.