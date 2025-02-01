На границе Курской области продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью дронов камикадзе уничтожили БМП и пикап ВСУ.

Противник на этом направлении теряет сотни военнослужащих каждый день. Однако украинское командование продолжает стягивать новые силы на передовую, насильно мобилизуя всех, кто вышел на улицу.

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