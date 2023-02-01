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01 февраля, 23:30

Политика

Эрдоган заявил, что поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт

Эрдоган заявил, что поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт

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Поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт. Поставка выгодна только "оружейным баронам". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Германия под давлением НАТО решила передать Украине танки Leopard 2 и разрешила поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.

Положительный ответ дала Польша. Соединенные Штаты анонсировали отправку современных танков Abrams. При этом от новых поставок танков отказались Греция, Хорватия, Чехия, Дания, Португалия и еще несколько стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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