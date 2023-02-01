01 февраля, 23:30Политика
Эрдоган заявил, что поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт
Поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт. Поставка выгодна только "оружейным баронам". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Германия под давлением НАТО решила передать Украине танки Leopard 2 и разрешила поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.
Положительный ответ дала Польша. Соединенные Штаты анонсировали отправку современных танков Abrams. При этом от новых поставок танков отказались Греция, Хорватия, Чехия, Дания, Португалия и еще несколько стран.
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