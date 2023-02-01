Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 22:15

Политика

Взятие села Благодатное в ДНР позволит российской армии перерезать последний путь для ВСУ

Взятие села Благодатное в ДНР позволит российской армии перерезать последний путь для ВСУ

"Московский патруль": Олег Баранов представил новых руководитей подразделений МВД столицы

Более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Москве

Опубликованы кадры работы ударных дронов в зоне СВО

ВС РФ заняли новые рубежи на донецком направлении – Минобороны

Путин провел совещание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Взятие села Благодатное в ДНР позволяет российской армии перерезать последний путь для ВСУ, в том числе и для снабжения украинской армии.

По словам экспертов, у российских войск очень благоприятные перспективы. На данный момент постепенно окружается с севера и с юга город Артемовск.

Освобождение Артемовска откроет направление в сторону Краматорска и Славянска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина КузнеченковаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика