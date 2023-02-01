01 февраля, 22:15Политика
Взятие села Благодатное в ДНР позволит российской армии перерезать последний путь для ВСУ
Взятие села Благодатное в ДНР позволяет российской армии перерезать последний путь для ВСУ, в том числе и для снабжения украинской армии.
По словам экспертов, у российских войск очень благоприятные перспективы. На данный момент постепенно окружается с севера и с юга город Артемовск.
Освобождение Артемовска откроет направление в сторону Краматорска и Славянска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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