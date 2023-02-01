Взятие села Благодатное в ДНР позволит российской армии перерезать последний путь для ВСУ

Взятие села Благодатное в ДНР позволяет российской армии перерезать последний путь для ВСУ, в том числе и для снабжения украинской армии.

По словам экспертов, у российских войск очень благоприятные перспективы. На данный момент постепенно окружается с севера и с юга город Артемовск.

Освобождение Артемовска откроет направление в сторону Краматорска и Славянска.

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