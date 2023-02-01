Опубликованы кадры работы ударных дронов в зоне СВО

Ударные дроны 132-й бригады Первого донецкого армейского корпуса наносят мощные удары по ВСУ. Обнаружив позиции, они точечно поражают технику противника и уничтожают укрытия украинских военных.

Ранее стало известно, что российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении. Как сообщило Минобороны, "Южная" группировка в ходе наступления за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад боеприпасов.

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