ВС РФ заняли новые рубежи на донецком направлении – Минобороны

Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении. Как сообщило Минобороны, южная группировка в ходе наступления за сутки уничтожила более 100 украинских военных, семь единиц техники и склад боеприпасов.

Также военные РФ нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Угледара и еще двум бригадам в районах Новоселок и Мирного ДНР. Еще уничтожен десант ВСУ в Херсонской области.

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