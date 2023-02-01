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Новости

01 февраля, 17:15

Политика

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

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Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки посягательства со стороны Запада на имущество РФ не останутся без ответа. По ее словам, такие действия будут расцениваться как грабеж.

Грузовик перевернулся на 51-м километре МКАД. Движение на этом участке затруднено, сообщил Дептранс.

Тверской суд арестовал на 13 суток американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, за неповиновение полиции.

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