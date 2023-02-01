Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки посягательства со стороны Запада на имущество РФ не останутся без ответа. По ее словам, такие действия будут расцениваться как грабеж.

Грузовик перевернулся на 51-м километре МКАД. Движение на этом участке затруднено, сообщил Дептранс.

Тверской суд арестовал на 13 суток американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, за неповиновение полиции.