Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, помогая Украине, Запад преследует собственные корыстные цели в противодействии России. Она также напомнила, что любое западное оружие, поставляемое на Украину, является законной целью для ВС РФ.

Ранее Захарова рассказала о важной задаче нового посла США в Москве Линн Трейси. По словам официального представителя МИД России, задача Трейси – еще больше не ухудшить двусторонние отношения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.