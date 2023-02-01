Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 17:15

Политика

Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

ВС РФ заняли выгодные рубежи в ходе наступления на донецком направлении

ВСУ возобновили обстрел Донецка после 13 часов затишья

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, помогая Украине, Запад преследует собственные корыстные цели в противодействии России. Она также напомнила, что любое западное оружие, поставляемое на Украину, является законной целью для ВС РФ.

Ранее Захарова рассказала о важной задаче нового посла США в Москве Линн Трейси. По словам официального представителя МИД России, задача Трейси – еще больше не ухудшить двусторонние отношения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика