Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МИД РФ назвали абсурдными заявления Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. Там посчитали, что нейросети негативно влияют на обучение.

Переговоры собственников завода IKEA в Ленобласти и покупателей все еще продолжаются. Об этом сообщили местные власти.