Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 16:45

Политика

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

ВС РФ заняли выгодные рубежи в ходе наступления на донецком направлении

ВСУ возобновили обстрел Донецка после 13 часов затишья

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Новости часа: Киев затягивает процесс обмена военнопленными – Москалькова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МИД РФ назвали абсурдными заявления Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. Там посчитали, что нейросети негативно влияют на обучение.

Переговоры собственников завода IKEA в Ленобласти и покупателей все еще продолжаются. Об этом сообщили местные власти.

Читайте также
политикаобразованиеобществобизнесэкономикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика