15:15Политика
Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января
Российские системы ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках. Кроме того, они перехватили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он рассказал, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Доброволье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.