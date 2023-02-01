Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Политика

Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января

Российские ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР 31 января

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

ВС РФ заняли выгодные рубежи в ходе наступления на донецком направлении

ВСУ возобновили обстрел Донецка после 13 часов затишья

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Новости часа: Киев затягивает процесс обмена военнопленными – Москалькова

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

Российские системы ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках. Кроме того, они перехватили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Доброволье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика