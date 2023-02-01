Новости часа: Киев затягивает процесс обмена военнопленными – Москалькова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина намеренно затягивает процесс обмена военнопленными. Она добавила, что некоторых украинцев вносят в перечень без вести пропавших.

Употребление вейпов в России нужно минимизировать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Благоустройство территории у станции "Очаково" будущего МЦД-4 выполнено наполовину. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.