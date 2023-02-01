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Политика

Новости часа: Киев затягивает процесс обмена военнопленными – Москалькова

Новости часа: Киев затягивает процесс обмена военнопленными – Москалькова

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

Российская армия освободила село Благодатное в ДНР

Российские РСЗО "Град" и "Ураган" поразили артподразделения ВСУ на правом берегу Днепра

Депутат Европарламента предложил проверить, куда уходят деньги на Украине

Американская компания General Atomics предложила Украине 2 беспилотника за 1 доллар

Премьер-министр Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

Видео ближнего боя российских военных с ВСУ появилось в Сети

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина намеренно затягивает процесс обмена военнопленными. Она добавила, что некоторых украинцев вносят в перечень без вести пропавших.

Употребление вейпов в России нужно минимизировать. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Благоустройство территории у станции "Очаково" будущего МЦД-4 выполнено наполовину. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

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