Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Политика

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

Российская армия освободила село Благодатное в ДНР

Российские РСЗО "Град" и "Ураган" поразили артподразделения ВСУ на правом берегу Днепра

Депутат Европарламента предложил проверить, куда уходят деньги на Украине

Американская компания General Atomics предложила Украине 2 беспилотника за 1 доллар

Премьер-министр Греции заявил, что не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину

Видео ближнего боя российских военных с ВСУ появилось в Сети

Читатели австрийской газеты потребовали перестать помогать украинским беженцам

Минобороны РФ показало работу военной полиции в новых регионах

Российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. По его словам, бои идут за контроль над трассой, которая ведет в Артемовск из города Часов Яр.

Ранее стало известно, что российская армия освободила село Благодатное в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что было уничтожено до полусотни украинских военнослужащих, а также техника и оружие французского и американского производства. Военные эксперты уверены, что освобождение этого села улучшает позиции российских войск.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика