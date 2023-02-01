В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

Российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. По его словам, бои идут за контроль над трассой, которая ведет в Артемовск из города Часов Яр.

Ранее стало известно, что российская армия освободила село Благодатное в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что было уничтожено до полусотни украинских военнослужащих, а также техника и оружие французского и американского производства. Военные эксперты уверены, что освобождение этого села улучшает позиции российских войск.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.