Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

Полицейские в Херсонской области обнаружили 200 крупнокалиберных снарядов, 250 минометных боеприпасов, артиллерийский порох и взрыватели. Склад оружия находился в нескольких километрах от поселка Новая Маячка, а именно в яме, прикрытой для маскировки ветками.

Как считают оперативники, все это предназначалось для совершения диверсий. Так, свыше 100 мин находились в полной боевой готовности. На место вызвали военных и уничтожили арсенал контролируемым подрывом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.