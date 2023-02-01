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Политика

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

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Полицейские в Херсонской области обнаружили 200 крупнокалиберных снарядов, 250 минометных боеприпасов, артиллерийский порох и взрыватели. Склад оружия находился в нескольких километрах от поселка Новая Маячка, а именно в яме, прикрытой для маскировки ветками.

Как считают оперативники, все это предназначалось для совершения диверсий. Так, свыше 100 мин находились в полной боевой готовности. На место вызвали военных и уничтожили арсенал контролируемым подрывом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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