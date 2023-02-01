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Политика

Российская армия освободила село Благодатное в ДНР

Российская армия освободила село Благодатное в ДНР

Российские РСЗО "Град" и "Ураган" поразили артподразделения ВСУ на правом берегу Днепра

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Добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР

Российская армия освободила село Благодатное в ДНР. Известно, что военные РФ продвигаются к Артемовску, отрезая пути снабжения для ВСУ.

В Минобороны РФ уточнили, что были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих, а также техника и оружие французского и американского производства. Российская техника точечно ликвидирует западное оружие, которое прикрывает позиции украинских бойцов.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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