Российская армия освободила село Благодатное в ДНР. Известно, что военные РФ продвигаются к Артемовску, отрезая пути снабжения для ВСУ.

В Минобороны РФ уточнили, что были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих, а также техника и оружие французского и американского производства. Российская техника точечно ликвидирует западное оружие, которое прикрывает позиции украинских бойцов.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.