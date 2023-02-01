ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей Изюма от украинских мин "Лепесток"

В ООН считают, что должно быть проведено расследование гибели мирных жителей от украинских мин "Лепесток". Так прокомментировал доклад организации Human Rights Watch заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Правозащитники провели расследование осенью 2022 года, опросив десятки жителей Изюма. Они выяснили, что украинские войска сбрасывали на город мины, на которых подорвались десятки гражданских. В итоге погибли 11 человек. Еще около 50 мирных жителей, в том числе пятеро детей, получили ранения.

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