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Политика

Добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР

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В Донецкой Народной Республике добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке южной группировки российских войск освободили село Благодатное. Они уничтожили французскую самоходную артустановку Caesar, артиллерийскую систему М-777, а также гаубицу "Мста-Б" на донецком направлении 31 января.

Также сообщается, что две самоходные гаубицы "Гвоздика" и два склада с боеприпасами ВСУ уничтожены на херсонском направлении. Еще два украинских военных склада поражены под Угледаром и рядом с селом Катериновка в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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