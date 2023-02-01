Добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР

В Донецкой Народной Республике добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке южной группировки российских войск освободили село Благодатное. Они уничтожили французскую самоходную артустановку Caesar, артиллерийскую систему М-777, а также гаубицу "Мста-Б" на донецком направлении 31 января.

Также сообщается, что две самоходные гаубицы "Гвоздика" и два склада с боеприпасами ВСУ уничтожены на херсонском направлении. Еще два украинских военных склада поражены под Угледаром и рядом с селом Катериновка в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.